Pep Guardiola, treinador do Manchester City, endereçou um pedido à liga inglesa para que altere os regulamentos de forma a que o reforço Marc Guéhi possa jogar a final da Taça da Liga inglesa frente ao Arsenal, a 22 de março, em Wembley.

O central foi contratado ao Crystal Palace já depois do City ter batido o Newcastle nas meias-finais da Taça da Liga e, segundo os regulamentos, teria de ser inscrito antes da primeira mão do jogo com os magpies para ser elegível para a final, como acontece no caso do outro reforço dos citizens, Antoine Semenyo, que foi inscrito mais cedo do que o central.

«Espero que possamos convencer a organização da Carabao Cup de que Marc [Guéhi] pode jogar a final. Não entendo por que ele não pode jogar a final. Compras um jogador por muito dinheiro e ele não pode jogar por uma regra que não entendo. Espero que possam mudar isso», destacou o treinador catalão em conferência de imprensa.

Antoine Semenyo, contratado ao Bournemouth, chegou antes da meia-final e, assim, está disponível para a final de Wembley. «O Antoine chegou antes do primeiro [jogo], então pode jogar. E agora é a final. Porque é que ele [Guéhi] não pode jogar? Porque não? Nós pagamos o salário dele, é nosso jogador», acrescentou um Guardiola indignado.

Na perspetiva do treinador, se a inscrição do jogador foi aceite pela UEFA, FIFA e FA (federação inglesa), Guéhi deveria estar disponível para jogar. «Quando contratas um jogador, ele tem que jogar, não é? É lógico. Claro que vamos pedir para que ele possa jogar. É pura lógica», acrescentou.

Guardiola assume que não faz ideia de qual será a resposta da parte da liga inglesa, mas considera que o clube tem de fazer a sua parte e avançar com o pedido. «Não sei como vão responder, mas vamos tentar», referiu ainda.

O Manchester City já beneficiou esta época de uma alteração nos regulamentos que, inicialmente, não permitiam que os jogadores atuassem na mesma competição por clubes diferentes. Uma alteração que já permitiu a utilização dos reforços Antoine Semenyo (Bournemouth) e Max Alleyene (Watford) nos jogos das meias-finais da Taça da Liga, frente ao Newcastle.