O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, em antevisão ao jogo frente ao Real Madrid, confirmou que Eric Garcia pode estar na porta de saída.

Muito cobiçado pelo Barcelona, o defesa-central termina o contrato em 2021, e segundo o técnico, manifestou intenção em não renová-lo.

«O Eric anunciou que não quer estender o seu contrato com o City, que acaba no próximo ano. Nós quisemos, mas ele não. Calculo que queira ir jogar para outro clube», disse o espanhol aos jornalistas.

O regresso do esquerdino ao Barcelona seria o regresso ao clube que o formou, à imagem do que aconteceu com Piqué, quando foi resgatado ao Manchester United, poucos anos depois de ser vendido pelo clube blaugrana.

Recorde-se que o Man. City joga a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid, trazendo uma vantagem de 2-1 do jogo fora