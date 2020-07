Guardiola responde a Mourinho e Klopp: «Deviam pedir-nos desculpas» Treinador do Manchester City reitera que clube não fez nada de errado e congratulou-se com a decisão do TAS, que permite participar na Liga dos Campeões na próxima época. «O José e todos os treinadores deviam saber que fomos prejudicados.»