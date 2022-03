Rivais de outros tempos, principalmente no futebol espanhol, Pep Guardiola, treinador do Manchester City, e Cristiano Ronaldo, avançado do Manchester United, vão voltar a defrontar-se este domingo.

Na antevisão à partida, o técnico dos citizens teceu rasgados elogios ao internacional português, um dos melhores jogadores do mundo nos últimos anos.

«Tem sido um dos melhores jogadores do mundo nos últimos 15 anos a par de Messi. Não vamos voltar a ver o que estes dois homens têm feito», começou por dizer, aos jornalistas.

«Ele é demasiado bom, e claro que como finalizador é um jogador excecional. Tem sido muito bom vê-lo durante estes. Temos de evitar que o Cristiano esteja perto da bola, porque ele aí é imparável. No jogo da primeira volta tínhamos o jogo controlado e na primeira vez que ele tocou na bola, marcou, relembrou.

Manchester City e Manchester United defrontam-se este domingo, a partir das 16h30.