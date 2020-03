Pep Guardiola, treinador do Manchester City, assume que tem saudades dos treinos, dos jogos e do futebol em geral, mas defende que a prioridade neste momento é mesmo seguir as recomendações dos especialistas e ficar em casa. O treinador tem ainda a certeza que, depois de ultrapassada a crise, os jogadores vão voltar «mais fortes, melhores, mais gentis…e um pouco mais gordos».

«Temos saudades do futebol, temos saudades da vida que tínhamos antes, mas agora é temo de ouvir e seguir os conselhos dos cientistas, médicos, enfermeiros... Vocês são a minha família do futebol e vamos fazer tudo o que for possível para vos fazer sentir melhor», começa por dizer o técnico num vídeo publicado pelo clube nas redes sociais.

O treinador faz depois, com humor, uma antevisão de como vai ser o regresso ao futebol. «Voltaremos mais fortes, melhores, mais gentis e um pouco mais gordos. Mantenham-se em casa, mantenham-se seguros», disse ainda o treinador catalão.