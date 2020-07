Uma carta publicada através da Fundação Justin Fashanu está a agitar o futebol inglês. Na missiva, escrita em jeito de desabafo e em anonimato, um futebolista profissional da Premier League assume ser gay.



O atleta diz que este é «um grande passo», apesar de ocultar o seu nome e de dizer que o futebol inglês «não está preparado» para ter nos relvados um profissional abertamente homossexual.



«Há algo que me distingue dos outros na Premier League. Só os meus familiares e um grupo muito restrito de amigos sabem que sou gay. Não estou preparado a partilhar isto com os meus colegas de equipa ou o meu treinador», escreve o atleta no documento disponibilizado pela instituição que é gerida pela sobrinha do malogrado Justin Fashanu.



Fashanu foi internacional inglês e o primeiro profissional a assumir a sua condição de homossexual, em 1990. A pressão mediática e a reação negativa dos mais próximos levaram-no ao suicídio.



«Esta é a primeira vez que temos um futebolista da Premier League a assumir ser gay. Para nós isto é muito importante», disse Amal Fashanu ao site NewsChain. «Quando recebemos a carta na fundação, sentimo-nos verdadeiramente honrados. As reações das pessoas têm sido muito positivas. A dada altura, vamos ter alguém na Premier League a assumir sem problemas a sua homossexualidade e as pessoas não vão ligar assim tanto como nós tememos.»



Será que este jogador que agora fala sob anonimato poderá falar abertamente sobre esta situação? «Não sei se estou a ser ingénua, mas espero sinceramente que sim. E este é o trabalho que a nossa fundação faz. Ajudar quem quer dar o primeiro passo.»



Na Premier League não há nenhum futebolista assumidamente gay ou bissexual. No mundo do futebol profissional, além do malogrado Justin Fashanu, há mais três casos de atletas que decidiram assumir a sua homossexualidade: Thomas Hitzlsperger, antigo internacional alemão, Robbie Rogers, ex-internacional pelos EUA, e Thomas Beattie, ex-jogador do Hull City.