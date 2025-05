A temporada acabou para o Manchester United este domingo depois da vitória na última jornada frente ao Aston Villa por 2-0. No entanto, são poucos ou quase nenhuns os motivos para festejar pela equipa de Amorim e companhia. O treinador português que assumiu os «red devils» durante a temporada fez questão de se dirigir aos adeptos no final do jogo e reconheceu que foi uma «época desastrosa».

«Sei que estão muito desiludidos comigo e com a equipa. Quero, em segundo lugar, agradecer-vos. Estamos muito gratos pelo vosso apoio durante a época e sei que foi muito difícil, mas agora temos de fazer uma escolha, ou ficamos presos ao passado, porque esta época pertence ao passado, acabou. Por isso, lutamos uns contra os outros, ou mantemo-nos unidos e avançamos», começou por dizer em Old Trafford.

«Há alguns meses, nos meus três primeiros jogos no comando, com duas vitórias e um empate, disse-vos que a tempestade estava a chegar. Hoje, depois desta época de desastre, quero dizer-vos que os bons dias estão a chegar», atirou para o júbilo dos adeptos.

«Um clube no mundo que consegue ultrapassar qualquer situação, qualquer catástrofe, é o nosso clube, é o Manchester United. Agora quero pedir desculpa também aos meus jogadores, por vezes não fui justo, mas tento sempre ser honesto convosco. Muito obrigado e até à próxima época», concluiu.

De recordar, terminou a Premier League no 15.º lugar, a pior classificação desde a temporada 1973/74 e falhou ainda a conquista da Liga Europa, tendo perdido na final frente ao Tottenham por 1-0.