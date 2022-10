Erling Haaland revelou detalhes sobre a sua rigorosa dieta, no decorrer de uma entrevista incluída num documentário transmitido pela televisão norueguesa, intitulado «Halland, a grande decisão», em que o goleador do Manchester City assume que come coração e fígado de vaca.

O avançado começa por contar que se inspirou em Cristiano Ronaldo no que diz respeito ao cuidado especial que tem com o próprio corpo. «A primeira coisa que faço de manhã é apanhar alguma luz do sol nos olhos. Faz bem ao ritmo circadiano. Também comecei a filtrar um pouco a minha água. Penso que isso pode trazer grandes benefícios para o meu corpo», conta.

Mas é na alimentação que o possante avançado mais surpreende. «Vocês não comem isto», diz o jogador, mostrando uma embalagem com coração e fígado de vaca. «Tento comer comida de qualidade, comida que seja o mais caseira possível, isso é o mais importante. As pessoas dizem que comer carne não é saudável. A carne que comes no McDonald’s ou da vaca que está a comer erva ali ao lado? Eu como o coração e o fígado», atira.

Revelações que levaram o tabloide inglês The Sun a comparar Haaland a Hannibal Lecter, o célebre personagem protagonizado por Anthony Hopkins no filme «O silêncio dos inocentes».