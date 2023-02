O Manchester City não vive o melhor momento dos últimos tempos. A equipa de Guardiola perdeu no passado fim de semana com o Tottenham e está a cinco pontos do Arsenal, apesar de ter mais um jogo do que o líder da Premier League.

Isto apesar de Erling Haaland ser o melhor marcador do campeonato de forma destacada, com 25 golos em 20 jogos, naquela que é a primeira época do norueguês em Inglaterra.

E é por isso que há uma declaração de Jamie Carragher a criar polémica em Inglaterra.

O antigo internacional inglês, que fez toda a carreira ao serviço do Liverpool questiona a escolha de Haaland ao trocar o Borussia Dortmund pelo Manchester City, defendendo que o estilo de jogo da equipa de Guardiola não é o melhor para o avançado norueguês.

«Haaland vem de um clube que apostava muito no contra-ataque. Ele jogava descaído para a esquerda e via-se a incrível velocidade dele, que aqui não se tem visto. Ele pode ter escolhido o clube errado para tirar o melhor rendimento dele», defendeu, em declarações à Sky Sports.

«O Manchester City é uma equipa diferente, e inferior com Haaland. E não é culpa dele, atenção. Só que é um estilo diferente do de Guardiola. Eles continuam a marcar muitos golos, mas é muito mais fácil de lhes marcar», analisou ainda o antigo defesa.

Carragher reconhece que Halland mantém intacto o instinto para o golo, ainda que tenha potencial para mais do que está a mostrar.

«Acho que ainda só vimos 60 por cento do que ele pode ser. Continuará a marcar muitos golos, mas nã0 estamos a ver tudo o que ele poderia dar, devido ao clube que escolheu», finalizou.