Harry Maguire foi detido na Grécia depois de se ter envolvido num «alegado incidente» na quinta-feira à noite na ilha de Mykonos, onde estava a passar férias.

O clube de Old Trafford já se pronunciou sobre a situação do seu jogador num comunicado emitido esta sexta-feira. «O clube está a acompanhar um alegado incidente que envolveu Harry Maguire na última noite em Mykonos. Já foram feitos contactos com o Harry e ele está a cooperar com as autoridades gregas», escreveu o clube num curto comunicado.

Os jogadores do United estão, nesta altura, a gozar de um curto período de férias, depois de terem sido eliminados da Liga Europa pelo Sevilha.

O clube diz ainda que, para já, não vai fazer mais comentários sobre a situação do seu capitão.