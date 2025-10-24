A liga profissional inglesa (EFL) anunciou esta sexta-feira a dedução de 12 pontos ao Sheffield Wednesday poucas horas depois do histórico clube inglês ter declarado insolvência e de ter solicitado uma administração judicial. O clube já estava afundado no fundo da classificação do Championship, com apenas 6 pontos, agora fica com menos seis.

Um pesadelo sem fim para o histórico clube de Sheffield, um dos mais antigos de Inglaterra, que já tinha sido notícia por salários em atrasos aos jogadores do plantel principal, além de uma dívida superior a um milhão de libras relativa a impostos por pagar.

A liga inglesa confirma que recebeu uma notificação formal de Dejphon Chansiri, diretor do Sheffield Wednesday Football Club, a dar conta da nomeação de novos administradores tanto para o clube quanto para a empresa proprietária de Hillsborough. Uma informação que implica a perda imediata de pontos.

«Embora esse desenvolvimento resulte na dedução automática de 12 pontos, de acordo com os regulamentos acordados por todos os clubes, ele também oferece ao Sheffield Wednesday a oportunidade de levar as coisas para uma venda bem-sucedida e garantir um futuro sob uma nova administração», escreve a EFL em comunicado.

A liga inglesa informa ainda que a classificação vai ser atualizada «de imediato», ficando o Wednesday com um saldo negativo de 6 pontos, além de começar, desde já, em negociações com a nova administração para «alcançar uma resolução rápida e acabar com a incerteza atual enfrentada pela equipa, administração, jogadores, adeptos do Sheffield Wednesday e todos aqueles associados ao clube e sua comunidade local».