O Leeds precisava de ganhar no terreno do Plymouth Argyle para ser campeão e acabou por fazê-lo, com um golo nos descontos, num final de campeonato de II Liga Inglesa louco e que provocou uma enorme festa.

Mas vamos por partes.

O Leeds estava a disputar o título de campeão com o Burnley, sendo que ambos já tinham garantido os primeiros dois lugares e a subida direta à Liga Inglesa na próxima temporada.

Ora o Burnley, com o ex-Sporting Marcus Edwards no onze, despachou sem problemas o Milwall em casa. O adversário até marcou primeiro, mas o Burnley deu a volta e fechou o jogo com um 3-1.

Já em Plymouth, a equipa da casa começou por se adiantar no marcador aos 18 minutos, com um autogolo de Byram. Já na segunda parte, o Leeds empatou aos 58 minutos, por Gnonto, mas era preciso mais um golo para garantir o título. O qual só apareceu nos descontos, marcado por Solomon, dando início a uma grande festa.

Solomon mete o Leeds na frente em cima dos noventa e coloca uma mão no título 🤯#sporttvportugal #Championship #Plymouth #Leeds pic.twitter.com/SaxSQ7SEuj — sport tv (@sporttvportugal) May 3, 2025

Definidos os play-offs de subida à Premier League

De resto, refira-se que o play-off de subida vai ser disputado por Sheffield United, Sunderland, Coventry e Bristol.

Sheffield United e Sunderland já tinham garantido o apuramento para o play-off, mas havia ainda duas vagas e quatro clubes a disputá-las: Bristol, com 67 pontos, Conventy e Milwall, ambos com 66, e Blackburn, com 65.

Ora só um deles é que ganhou: o Conventry bateu o Middlesbrough e garantiu logo o play-off. Já o Milwall perdeu frente ao campeão Leeds e caiu fora da corrida.

O Bristol empatou em casa com o Preston, por 2-2, mas o Blackburn não conseguiu vencer no terreno do Sheffield United e assim ficou definido que as duas últimas vagas seriam para Coventry e Bristol.