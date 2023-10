Chris Basham lesionou-se este sábado com gravidade na primeira parte da deslocação do Sheffield United ao terreno do Fulham, de Marco Silva.

Numa incursão pela direita, o defesa de 35 anos caiu mal e fez uma fratura exposta. Basham imediatamente ficou no relvado, cheio de dores.

O futebolista do Sheffield foi assistido no relvado e substituído depois por Jack Robinson.

As imagens SENSÍVEIS da lesão de Basham: