Momento caricato e, essencialmente, de fair play. Depois de o Crystal Palace ter conquistado o inédito título da Taça de Inglaterra, os adeptos dos «eagles» foram vistos a limpar as ruas de Londres.

O Palace venceu o Manchester City (1-0) na derradeira final da Taça de Inglaterra, com Eze a marcar o golo decisivo da partida (16m).

Good to see the Crystal Palace fans cleaning up their rubbish from Covent Garden today.



