O Wolverhampton de Vítor Pereira empatou este sábado com o Everton [1-1] numa partida a contar para a 28.ª jornada da Liga inglesa.

Numa verdadeira cimeira lusa entre as duas equipas, José Sá, Toti Gomes e Nélson Semedo foram titulares nos Wolves e começaram a perder aos 33 minutos depois do excelente remate de Harrison.

No entanto, antes do intervalo, a alcateia lusa reagiu e o reforço de inverno Munetsi [40m] igualou o encontro fechando o resultado na primeira parte.

Com este empate, o Wolverhampton foge aos lugares de despromoção estando no 17.º posto com 23 pontos, o Everton está no 14.º com 33 e a cinco do Brentford que foi derrotado pelo Aston Villa também neste sábado [0-1].

As «abelhas» não resistiram ao golo de Ollie Watkins [49m] já no segundo tempo depois de um remate certeiro do internacional inglês.

Com esta vitória, os villains aproximou-se dos lugares europeus e está no sétimo lugar com 45 pontos, a um do Brighton que está em sexto.