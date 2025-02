O Arsenal goleou este domingo o Manchester City por 5-1.

No final do encontro, os gunners colocaram no sistema de som do estádio a música «Humble» de Kendrick Lamar, que significa «humilde», claramente aludindo às declarações de Haaland após o empate a dois golos na primeira volta.

Nesse encontro, em setembro, o Man. City conseguiu o empate já no tempo de compensação e Haaland diriu-se a Mikel Arteta, treinador do Arsenal, dizendo para o treinador continuar «humilde».

Agora, parece que a equipa de Londres teve a sua «vingança».

Veja aqui o momento: