Aproveitando a pausa competitiva do Al Ahli, entre 28 de novembro e 19 de dezembro, o avançado Ivan Toney regressou a Londres na última semana e até aproveitou a madrugada de sábado para espairecer num bar. Todavia, acabou detido por agredir um homem que tentou forçar uma “selfie”.

A informação foi divulgada pelo “The Sun” na noite de segunda-feira, explicando que um grupo de homens se aproximou de Ivan Toney e um indivíduo mais audaz colocou as mãos à volta do pescoço do avançado, alegadamente para tirar uma fotografia. Ao sentir-se em perigo, o avançado do Al Ahli deu uma cabeçada no sujeito, deixando-o a sangrar.

Ainda que Toney tenha sido algemado e detido preventivamente – e o agredido transportado para o hospital – testemunhas não descartam a possibilidade de o referido grupo de homens ter planeado um assalto.

Entretanto, Ivan Toney foi libertado sob fiança, pelo menos até à conclusão das investigações.

A viver a segunda temporada pelo Al Ahli, o internacional inglês leva nove golos e uma assistência em 18 jogos, depois de 30 golos em 44 partidas na última época. De recordar que o avançado esteve suspenso durante oito meses em 2023, face ao envolvimento em apostas desportivas.