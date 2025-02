No jogo grande da jornada 24 em Inglaterra, o Arsenal goleou este domingo o Manchester City por 5-1.

Com Matheus Nunes e Bernardo Silva na equipa inicial, os citizens não começaram nada bem a partida. Erro na construção e Odegaard (2m) atirou para o fundo das redes.

O City respondeu com uma bola à trave de Gvardiol ao minuto 23. Mas o golo para a equipa de Guardiola chegou apenas no segundo tempo. Haaland (55m) depois de um grande cruzamento, o norueguês a cabecear para o empate.

A igualdade não durou muito. Dois minutos corridos e Partey (57m) com um bom remate fora da área voltou a dar a vantagem aos gunners.

O Arsenal estava por cima e Myles Lewis-Skelly (63m) aumentou ainda mais a diferença no marcador depois de um grande remate.

O resultado não ficou por aqui. Depois de um contra-ataque venenoso, Havertz (76m) fez mais um.

A equipa de Guardiola estava perdida e ainda houve tempo para mais um golo. Nwaneri (90m+3) fechou a contagem em 5-1.

Com este estrondoso triunfo, o Arsenal isola-se no segundo lugar com 50 pontos. O City em quarto, volta a escorregar, e vê o trio da frente fugir na classificação.