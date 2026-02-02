O Burnley foi ao reduto do Sunderland perder por 3-0 e soma, com este resultado, três jogos sem vencer. No jogo da 24.ª jornada, Florentino Luís e Marcus Edwards foram titulares.

Depois de dois empates frente ao Liverpool e Tottenham, respetivamente, o Burnley procurava a vitória diante do Sunderland. No entanto, Axel Tuanzebe dificultou a missão da formação orientada por Scott Parker com um autogolo aos nove minutos. Habib Diarra dilatou a vantagem (32m) e colocou o Sunderland a vencer por 2-0.

No segundo tempo, o Burnley não foi capaz de inverter o rumo do jogo e, aos 72 minutos, Chemsdine Talbi fez o 3-0 e carimbou a vitória para a equipa da casa.

Com este resultado, o Sunderland soma 36 pontos e ocupa o oitavo lugar. Já a equipa do Burnley afunda-se, ainda mais, na tabela classificativa, somando 15 pontos e mantém-se no 19.º lugar.