Apesar do dia agitado, os jogadores do Chelsea não se deixaram afetar e «responderam» da melhor maneira às sanções impostas pelo governo britânico a Roman Abramovich (dono do clube e oligarca russo próximo de Vladimir Putin), ao triunfarem em casa do Norwich (3-1), em jogo atrasado da 30.ª jornada da Premier League.

Em Carrow Road, os blues entraram com tudo e já venciam por 2-0 ao quarto de hora de jogo: Mason Mount assistiu Trevor Chalobah para o 1-0 aos três minutos e fez ele o segundo aos 14.

De penálti chegou o golo que deu esperança à equipa da casa, convertido por Pukki aos 69 minutos. Só que em cima do minuto 90, Kai Havertz não quis deixar dúvidas a ninguém e fez o 3-1 final.

Com este resultado, o Chelsea cimenta o terceiro lugar do campeonato, com 56 pontos. O Norwich segue como lanterna-vermelha, com 17 pontos.

Em Southampton, a equipa local até entrou a vencer, com um golo de Armstrong aos 25 minutos, mas acabou derrotada frente ao Newcastle (2-1): Chris Wood (32m) e Bruno Guimarães (52m), este um golaço de calcanhar, operaram a reviravolta dos magpies.

O golo de Bruno Guimarães: