O Manchester United foi derrotado este domingo por 2-0 frente ao West Ham numa partida a contar para a 36.º jornada da Liga inglesa.

Na ressaca do apuramento para a final da Liga Europa, Bruno Fernandes foi titular e do relvado viu a equipa visitante a adiantar-se no marcador por intermédio de Soucek à passagem do minuto 26 com um excelente toque de calcanhar.

Na segunda parte, o West Ham voltou a faturar depois de uma perda de bola no meio campo dos «red devils», um bom contra-ataque dos «hammers» e Jarod Bowen colocou a bola no fundo das redes de Bayindir.

Com esta derrota, o Man. United cai para o 16.º lugar com 39 pontos por troca direta com o West Ham, que tem 40.

Nuno empata com despromovido e cai para sétimo lugar

Um pouco mais a sul, o Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo acabou por empatar 2-2 com o já despromovido Leicester.

Os «foxes» entraram melhor no encontro e chegaram à vantagem por Coady [16m], mas cerca de 10 minutos depois, Gibbs-White levou o jogo empatado para o intervalo.

O segundo tempo quase que abriu com o golo da reviravolta do Forest e pelo sujeito do costume. Chris Wood [56m] chegou aos 20 golos esta temporada.

No entanto, Buonanotte [81m] apanhou a defesa do Notthingham Forest a dormir e empatou novamente a partida, já com Jota no encontro.

A equipa de NES está assim no sétimo lugar com 62 pontos, já o Leicester permanece no 19.º posto com apenas 22.

Tottenham empata em casa e garante... a manutenção

No dérbi de Londres desta jornada, o Crystal Palace foi a casa do Tottenham vencer por 2-0.

Eze [45m e 48m] bisou na partida e aplicou a derrota ao adversário do Man. United de Amorim na final da Liga Europa.

O Tottenham já garantiu a manutenção mas é a primeira equipa acima da linha de água com 38 pontos, menos 11 que o Crystal Palace.