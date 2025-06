O Fleetwood Town – da 4.ª divisão de Inglaterra – deixou as redes em alvoroço quando, na tarde de terça-feira, apresentou o equipamento principal para 2025/26. Tudo porque o Barrow AFC, adversário do mesmo campeonato, realçou as iniciais inscritas no esférico utilizado na sessão fotográfica.

«Podemos ter a nossa bola de volta, por favor?», responderam nas redes sociais.

Entretanto, na manhã desta quinta-feira, o Fleetwood Town revelou esta jogada se tratou de uma “masterclass” de marketing, a fim de acumular milhões de visualizações e interações.