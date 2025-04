Esta quarta-feira foi dia de muito futebol na Liga inglesa com seis jogos da 30.ª jornada.

No dérbi de Merseyside, o Liverpool de Diogo Jota saiu por cima frente ao Everton depois de os reds vencerem os tofees por 1-0.

O único golo do encontro foi marcado pelo internacional português, depois de um excelente trabalho dentro da área fuzilou a baliza de Pickford.

Com este triunfo, o Liverpool segue cada vez mais isolado na frente da classificação, já o Everton está no 15.º lugar com 34 pontos.

Nos restantes jogos, o destaque vai para o triunfo do Man. City sobre o Leicester por 2-0.

Com Ruben Dias e Matheus Nunesa no onze inicial e Bernardo Silva no banco, os homens de Pep Guardiola entraram a todo o gás e logo aos dois minutos de jogo, Grealish faturou. Foi o primeiro golo do internacional inglês desde dezembro de 2023.

Perto da meia-hora de jogo, Marmoush aproveitou uma oferta de Hermansen e dilatou o resultado no marcador.

Até ao fim, o resultado não voltou a mudar e os citizens regressaram às vitória depois do empate frente ao Brighton na última jornada. O Leicester continua em zona de descida, no 19.º lugar com 17 pontos conquistados.

Confira os restantes resultados da 30.ª jornada da Liga inglesa:

Bournemouth-Ipswich, 1-2

Brighton-Aston Villa, 0-3

Newcastle-Brentford, 2-1

Southampton-Crystal Palace, 1-1