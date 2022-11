O Leicester qualificou-se esta noite para os oitavos de final da Taça da Liga inglesa, ao vencer na receção ao Newport, por 3-0.

Ainda sem Ricardo Pereira, a recuperar de lesão, os foxes triunfaram graças aos golos de James Justin (44m) e Jamie Vardy (70m e 82m).

Já o Everton, com Rúben Vinagre no onze titular, foi goleado no terreno do Bournemouth, por 4-1.

Jamal Loew (7m), Stanislas (47m), Emiliano Marcondes (76m) e Jaidon Anthony (82m) marcaram para a formação do Sul de Inglaterra, ao passo que Gray fez o tento dos toffees.

Já o Brentford, também da Premier League, caiu nos penáltis perante o Gillingham, da quarta divisão, depois de um empate a uma bola no tempo regulamentar.