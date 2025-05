O Everton fechou em beleza a sua história no mítico Goodison Park. A equipa de Liverpool, que já tem nova casa para a próxima temporada, venceu o já despromovido Southampton por 2-0.

O ex-Portimonense, Beto, foi titular do lado da equipa do Everton, os portugueses João Virgínia e Chermiti não saíram do banco. Por parte do Southampton, Mateus Fernandes repetiu a habitual titularidade.

Os «toffees» rapidamente adiantaram-se no marcador, com Iliman Ndiaye a inaugurar o marcador logo aos seis minutos de jogo. O avançado senegalês bisou na partida e fechou as contas da partida ainda antes do intervalo.

Sem mais golos no encontro, o Everton festejou a vitória (2-0) naquele que foi o último jogo de sempre da equipa masculina no Goodison Park. A equipa feminina, recorde-se, continuará a jogar no histórico estádio de Liverpool.

O Everton termina a 37.º e penúltima jornada no 13.º posto com 45 pontos conquistados. O Southampton, por sua vez, mantém-se na 20.ª e última posição com 12 pontos. Na próxima jornada, o Everton visita o Newcastle e o Southampton recebe o Arsenal.