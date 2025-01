Este sábado, o Fulham de Marco Silva venceu na visita ao terreno do Leicester, por 2-0, e subiu ao nono lugar na 22.ª jornada da Premier League.

Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa orientada pelo técnico português abriu o marcador logo a seguir ao intervalo, aos 48 minutos. Smith Rowe aproveitou a assistência de Sasa Lukic e fez o primeiro.

Aos 68 minutos, Adama Traoré fez o segundo da partida e selou o resultado.

Com este resultado, o Fulham está em nono lugar, com 33 pontos. O Leicester encontra-se em penúltimo, com 14.

CONFIRA TODA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO INGLÊS

No outro jogo da tarde, o West Ham perdeu na receção ao Crystal Palace, também por 2-0.

Mateta foi o herói do encontro e bisou na segunda parte, com golos aos 48 e 89 minutos.

O West Ham acabou reduzido a 10 unidades, depois de Konstantinos Mavropanos a receber o segundo amarelo aos 80 minutos.