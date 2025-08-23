Inglaterra: Gyökeres marca e Arsenal goleia
Sueco contribuiu com dois golos para a vitória gorda sobre o Leeds United (5-0)
O Arsenal venceu em Old Trafford, na primeira jornada, mas Viktor Gyökeres esteve longe de convencer os adeptos e a crítica.
Na receção ao Leeds United, este sábado, o avançado sueco conseguiu estrear-se a marcar pelos ‘Gunners’ na liga inglesa, com uma daquelas arrancadas que já são a sua imagem de marca: velocidade na ala esquerda, ataque à profundidade, slalom entre os defesas e remate colocado. E a máscara, claro.
O Arsenal até já vencia por 2-0, graças aos golos de Timber (mais um canto!) e Saka, ambos perto do intervalo. O golo de Gyökeres, contudo, no arranque da segunda parte, teve o condão de acabar com qualquer esperança de reação da equipa visitante.
O Arsenal, que se deu ao luxo de deixar no banco - e não utilizar - jogadores como Mikel Merino ou Gabriel Martinelli, dominou a partida e ainda dilatou a vantagem.
Timber bisou aos 56 minutos e Gyökeres fez o mesmo, de grande penalidade, já no tempo de compensação. E até ironizou com as críticas, mexendo no cabelo…
A grande penalidade foi conquistada por Max Dowman, avançado de apenas 15 anos (faz 16 a 31 de dezembro) que se estreou na Premier League, entrando aos 64 minutos.
Mikel Arteta soma e segue, lança novas estrelas e ganha jogadores: antes do jogo, o clube tinha oficializado a contratação de Eberechi Eze, que esteve no Emirates a ver a partida. No meio de tudo isso, Gyökeres parece começar a ganhar confiança e embalar para mais uma época de golos.
Chegará para acabar com o jejum de títulos?