O jogador Taiwo Awoniyi, do Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo, teve de ser operado de urgência esta segunda-feira avança a imprensa inglesa.

A operação deveu-se às graves lesões abdominais sofridas depois de o internacional nigeriano ter chocado com o poste no empate 2-2 frente ao Leicester.

Awoniyi ainda tentou regressar ao relvado mas não conseguiu voltar no melhor estado quando o Forest procurava um golo que permitisse vencer o encontro, no entanto não foi substituído, algo que causou um confronto entre Marinakis, presidente do clube, e o treinador português da formação inglesa.

O Nottingham Forest está no sétimo lugar com 62 pontos, a um ponto do quinto lugar do Chelsea, o primeiro que dá acesso à Liga dos Campeões.