O Liverpool recebeu e venceu esta quarta-feira o Newcastle por 2-0 numa partida a contar para a 27 ronda do campeonato inglês.

Com Diogo Jota a titular, os reds entraram melhor no encontro e chegaram ao golo por intermédio de Szoboszlai (11m), depois de uma boa jogada do Liverpool, o médio húngaro rematou rasteiro para o fundo das redes de Pope.

No segundo tempo, os homens de Arne Slot continuaram por cima do encontro e à passagem do minuto 63, MacAllister rematou forte e dentro da área e aumentou a vantagem no marcador. Destaque para o trabalho individual de Salah que chegou às 52 participações em golos esta temporada.

Com este triunfo, o Liverpool aproveita o deslize do Arsenal frente ao Nottingham Forest e segue cada vez mais líder na Liga inglesa com 67 pontos. O Newcastle está no sexto posto com 44 pontos conquistados.