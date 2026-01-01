A época não está a correr da melhor forma para o Liverpool. No virar do ano, o mau momento parece continuar pois no primeiro jogo em casa, os reds não foram além de um empate a zero com o Leeds.

Na 19.ª jornada, a equipa de Arne Slot sabia que o Aston Villa tinha perdido frente ao Arsenal e podia reduzir para quatro pontos a distância para o pódio, enquanto o Chelsea tinha empatado com o Bournemouth. No entanto, o Liverpool apareceu em campo com poucas ideias e foram os visitantes que chegaram a conseguir colocar-se na frente do marcador.

Já na segunda parte, Calvert-Lewin marcou e gelou as bancadas de Anfield, no entanto, o VAR analisou o lance e descobriu que o avançado inglês estava em posição irregular.

O golo do Leeds pareceu acordar os reds que pressionaram nos últimos minutos para tentar chegar ao golo, mas o guarda-redes Luca Perri bem como a restante defensiva conseguiu manter o nulo no marcador.

Com este resultado, o Liverpool segue no quarto lugar, com 33 pontos, já o Leeds está no 16.º posto com 21 pontos conquistados.