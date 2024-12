Jogo grande deste domingo na Liga Inglesa. O Liverpool foi a Londres vencer o Tottenham por 3-6 e consolidou o primeiro posto da classificação.

Os «reds» ao intervalo já venciam por 1-3. Luís Díaz (23m), ex-FC Porto, MacAllister (36m) e Szoboszlai (45m+1) fizeram os golos da vantagem no final da primeira parte, enquanto que Maddison (41m) reagiu para a equipa de Londres.

No entanto, na segunda parte, o Liverpool não tirou o pé do acelerador, Salah (54m e 61m) aumentou a vantagem para 1-5. Já com Diogo Jota em campo do lado do Liverpool, o português assistiu a uma reação do Tottenham.

Kulusevski (72m) e Solanke (83m) ainda fizeram alguns adeptos sonhar com um possível empate mas Luís Díaz (85m) fechou a porta a qualquer hipótese dos homens de Londres.

Com este triunfo, a equipa comandada por Arne Slot reforçou o primeiro lugar na classificação da Liga Inglesa, com 39 pontos, enquanto que o Tottenham está no 11.º posto com 23.