Continuam as tentativas do Manchester United recuperar as finanças. Desta vez, a mais recente medida foi o aumento em cinco por cento do preço dos bilhetes de época para 2025/26, o que corresponde a mais 2.5 libras por bilhete [cerca de três euros].

«Após 11 anos consecutivos de congelamento de preços, aumentámos os preços em cinco por cento nas duas últimas épocas e tencionamos fazer o mesmo na próxima época para compensar os aumentos contínuos dos custos operacionais», pode ler-se num comunicado no site do clube inglês de Omar Berrada, chefe executivo dos «red devils».

«Compreendemos que qualquer aumento de preços não é bem-vindo, especialmente durante um período de fraco desempenho em campo, e ouvimos atentamente os fortes argumentos apresentados pelo Conselho Consultivo dos Adeptos [FAB] a favor de um congelamento. No entanto, o clube decidiu que não seria correto manter os preços inalterados enquanto os custos aumentam e o clube continua a enfrentar problemas financeiros.»

O clube de Ruben Amorim, Bruno Fernandes e Diogo Dalot referiu, no entanto, que os preços dos bilhetes de época para menores de 16 anos vão manter-se congelados.

Além disso, será obrigatória a presença dos adeptos com bilhetes de época em 16 dos 19 jogos da Liga inglesa em Old Trafford, de forma a manter a elegibilidade, um aumento de um jogo em relação à temporada vigente.

O Manchester United atravessa uma forte crise financeira e já adotou outras medidas para combater a situação como o despedimento de cerca de 200 pessoas em fevereiro.