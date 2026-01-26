Oscar Bobb, extremo noruguês do Manchester City, está na porta de saída do clube orientado por Guardiola e tem sido associado ao Fulham, de Marco Silva.

Após o triunfo frente ao Wolverhampton por 2-0, Guardiola confirmou, em conferência de imprensa, que a vontade do jogador de 22 anos passa por uma nova experiência.

«Acho que ele quer sair», disse o técnico.

Segundo a imprensa inglesa, o destino mais provável de Oscar Bobb será o Fulham, orientado pelo português Marco Silva, que pretende contar com os serviços do jogador. Esta temporada, recorde-se, o internacional norueguês, soma 15 jogos e uma assistência pelo Manchester City e tem vindo a perder cada vez mais espaço no plantel após a chegada de Antoine Semenyo.

Atualmente, o Fulham ocupa o sétimo lugar da Premier League, com 34 pontos.