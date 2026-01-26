Inglaterra: Marco Silva mais perto contratar Oscar Bobb
Extremo norueguês está de saída do Manchester City
Extremo norueguês está de saída do Manchester City
Oscar Bobb, extremo noruguês do Manchester City, está na porta de saída do clube orientado por Guardiola e tem sido associado ao Fulham, de Marco Silva.
Após o triunfo frente ao Wolverhampton por 2-0, Guardiola confirmou, em conferência de imprensa, que a vontade do jogador de 22 anos passa por uma nova experiência.
«Acho que ele quer sair», disse o técnico.
Segundo a imprensa inglesa, o destino mais provável de Oscar Bobb será o Fulham, orientado pelo português Marco Silva, que pretende contar com os serviços do jogador. Esta temporada, recorde-se, o internacional norueguês, soma 15 jogos e uma assistência pelo Manchester City e tem vindo a perder cada vez mais espaço no plantel após a chegada de Antoine Semenyo.
Atualmente, o Fulham ocupa o sétimo lugar da Premier League, com 34 pontos.