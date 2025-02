Já depois da vitória estrondosa do Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo, foi a vez de mais portugueses entrarem em ação nos palcos da Liga inglesa.

O Everton goleou o Leicester por 4-0, com Beto em destaque. O avançado que passou por Portimonense bisou no encontro aos seis minutos e aos 45m+2. Antes, logo no primeiro minuto do encontro, já Doucouré tinha aberto o marcador.

No segundo tempo, Ndiaye (90m) fechou a contagem do marcador.

O Everton está no 15.º lugar com 26 pontos, já o Leicester encontra-se no 17.º posto com 17.

Diogo Jota viu do banco o triunfo do Liverpool sobre o Bournemouth por 0-2.

Um bis de Salah (30m e 75m) resolveu a partida e permitiu que o Liverpool mantivesse os nove pontos de vantagem sobre o Arsenal no topo da classificação. O Bournemouth está no sétimo posto, com 40 pontos.

O Fulham de Marco Silva bateu o Newcastle por 1-2.

Ao intervalo o Newcastle estava em vantagem, marcou Murphy à passagem do minuto 37. No segundo tempo, o Fulham fez a reviravolta, com golos de Raúl Jimenez (61m) e Rodrigo Muniz (82m).

Com este triunfo, o Fulham fica no nono lugar da classificação, o Newcastle está no quinto posto.

O Southampton com Mateus Fernandes, ex-Sporting, a titular, alcançou apenas o segundo triunfo no campeonato inglês. Frente ao Ipswich o Southampton venceu por 1-2.

Aribo aos 12 minutos abriu o marcador, mas antes do intervalo Delap empatou aos 31 minutos. No segundo tempo, Onuachu (87m) deu a vitória à equipa de Mateus Fernandes.

O Southampton continua a segurar na lanterna vermelha, mas agora com nove pontos conquistados. O Ipswich está apenas um posto acima, o 19.º lugar.

Confira aqui a classificação da Liga inglesa.