26 de dezembro é sinal de Boxing Day. E os jogos desta quinta-feira não desapontaram: golos, expulsões e muito futebol.

Comecemos em Southampton, na partida em que os da casa foram derrotados pelo West Ham [0-1].

O jogo não começou da melhor maneira para os Hammers. Na primeira parte foram obrigados a duas substituições forçadas, uma delas o guarda-redes Łukasz Fabiański, que num choque feio com Nathan Wood teve de sair de maca do relvado. O pior não se verificou e o polaco acabou a assistir ao resto da partida do banco de suplentes depois de avaliado.

Voltando à partida, o golo que deu a vitória ao West Ham foi marcado por Jarrod Bowen (59m). Com este triunfo, o West Ham sobe ao 13.º lugar à condição com 23 pontos, já o Southampton afunda-se cada vez mais no último lugar da classificação.

Um pouco mais a norte, o Newcastle venceu o Aston Villa por 3-0, numa partida que ficou marcada pela expulsão por vermelho direto de Jhon Durán, depois de um lance com Fabian Schär.

Os magpies aproveitaram a vantagem numérica e construíram uma vantagem, no resultado.

Gordon (2m), Isak (59m) e Joelinton (90m+1) fecharam o marcador e garantiram a vitória para o Newcastle, que, com este triunfo está no quinto lugar com 29 pontos. O Aston Villa encontra-se no nono lugar com 28.

Entre Bournemouth e Crystal Palace não houve golos, e o empate que se registou deixou os cherries no sexto lugar, já o Crystal Palace continua no 16.º posto da classificação.