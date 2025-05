O Newcastle anunciou esta sexta-feira que pretende alterar o histórico emblema que perdura desde 1988.

«Mudar o emblema. Juntos», é este o mote que o clube britânico apresenta no site oficial onde pergunta aos adeptos se o emblema atual «representa bem o clube hoje e como é que vai servir amanhã».

«Esta não é uma decisão que tomamos de ânimo leve. Adoramos o nosso emblema. É icónico e tem-nos apoiado em triunfos inesquecíveis e em tempos difíceis. Mas foi criado numa era diferente. O seu design intrincado nem sempre se traduz bem no mundo digital de hoje. E é difícil reproduzi-lo de forma clara e consistente. À medida que o futebol e o mundo mudam, também o símbolo que nos une deve mudar», pode ler-se ainda.

Os magpies vão assim apresentar um formulário aos adeptos que detêm bilhetes de época e sócios para que as alterações sejam «moldadas pelas vozes das pessoas que o adoram».

«Com base no que ouvimos, as actualizações ao atual emblema do clube devem ser mínimas e, por isso, a nossa abordagem recomendada é 'Refinar e Reviver'. Já falámos com o nosso Conselho Consultivo de Adeptos, agora queremos ouvir a sua opinião».

«O que é que deve ficar na mesma? O que precisa de ser atualizado? E como podemos abraçar a nossa história - não apenas honrando-a, mas preservando o seu espírito e construindo sobre ela, para que possamos prosperar nos próximos anos?», pergunta o clube inglês.

O formulário para os adeptos estará disponível a partir de 14 de maio até ao dia 16 do mesmo mês.