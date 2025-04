O Nottingham Forest foi derrotado este sábado pelo Everton [1-0] numa partida a contar para a 32.ª ronda do Campeonato inglês.

Jota Silva foi titular na equipa de Nuno Espírito Santo mas foi já do banco que viu o único golo do encontro. Murillo perdeu a bola e Doucouré [90m+4] finalizou um contra-ataque excelente dos toffees.

Com esta derrota, o Forest está no terceiro lugar com 57 pontos conquistados e pode ver o Arsenal distanciar-se ainda mais no segundo posto. O Everton regressa aos triunfos e está no 14.º lugar com 38 pontos.

No sul do país, Brighton e Leicester empataram 2-2.

Os seagulls começaram melhor a partida e aos 31 minutos chegaram à vantagem por intermédio de uma grande penalidade de João Pedro. Sete minutos depois, Mavididi [38m] igualou o encontro antes do intervalo.

João Pedro [55m] bisou no encontro, novamente de grande penalidade e voltou a dar vantagem ao Brighton, mas Okoli [74m] devolveu a igualdade ao marcador.

Este empate dificulta ainda mais a vida do Leicester que está em penúltimo lugar com apenas 17 pontos, já o Brighton encontra-se num confortável nono posto, com 47.

O Southampton, já despromovido, saiu derrotado do encontro frente ao Aston Villa por 3-0.

Os golos apenas surgiram na segunda parte. Mesmo depois de uma defesa de Ramsdale a uma grande penalidade de Asensio, o guardião dos saints não foi capaz de travar os remates de Watkins [73m], Malen [79m].

No segundo duelo entre Ramsdale e Asensio, o inglês voltou a ser mais forte e parou um segundo penálti, no entanto, McGinn [90m+3] fechou o resultado em 3-0.

Com este triunfo, os villains estão no quinto lugar da classificação com 54 pontos.