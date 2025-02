Não era certamente a estreia que todos os adeptos do Everton queriam para «abençoar» o novo estádio.

Naquele que foi o primeiro duelo a decorrer na nova casa dos toffees, a equipa sub-18 foi derrotada pela congénere do Wigan por 1-2 numa partida que contou com a presença de 10 mil espetadores nas bancadas.

Ao intervalo o marcador já registava dois golos a favor dos visitantes, sendo que o primeiro foi festejado de forma peculiar. Harrison Rimmer mostrou seis dedos para os adeptos do Everton, uma clara referência às seis Ligas dos Campeões do Liverpool, rival eterno dos toffees.

Wigan u18's Harrison Rimmer is the first ever goalscorer at the new Everton stadium.



Turns out he's a Liverpool fan and he held up his hands to gesture '6 times' for his celebration.



Bet he absolutely loved that 😂 pic.twitter.com/jfXo4OelRP