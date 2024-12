Continua o mau momento do Manchester United no «reinado» de Amorim por terras inglesas. Desta vez, os «red devils» foram derrotados em Old Trafford pelo Newcastle por 0-2.

Com Rashford de volta ao convocados, mas no banco, uma primeira parte desastrosa por parte do Man. United fez com que o Newcastle construísse o resultado nos primeiros 45 minutos.

Logo aos quatro minutos, Alexander Isak com uma entrada fulminante de cabeça abriu o marcador.

Pouco depois, foi a vez de Joelinton (19m), também de cabeça a faturar no encontro para desespero de Amorim.

Na segunda parte, O Man. United esteve melhor e Maguire ainda atirou uma bola ao poste, à passagem do minuto 60, mas foi o melhor que os «red devils» conseguiram fazer no encontro.

Com esta derrota, a sexta em onze jogos de Amorim e a quarta consecutiva, o Man. United está no 14.º lugar da classificação. O Newcastle ultrapassa o Man. City e o Bournemouth e ascende ao quinto posto.