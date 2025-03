Marcus Rashford foi a grande novidade na primeira convocatória de Thomas Tuchel como selecionador inglês para os primeiros duelos de qualificação para o Mundial 2026.

O avançado do West Ham, emprestado pelo Man. United de Ruben Amorim, voltou às listas para os compromissos internacionais quase um ano depois do último jogo pela seleção inglesa. A última vez que Rashford representou a «seleção dos três leões» foi em março de 2024, num particular frente ao Brasil.

Esta temporada, depois de 24 jogos pelos «red devils» onde marcou por sete vezes e fez três assistências, mudou-se no mercado de inverno para o Aston Villa, onde em nove partidas assinou quatro assistências.

Tuchel promoveu algumas estreias no grupo de jogadores chamados para os duelos frente à Albânia e Letónia. Dan Burn, defesa do Newcastle e Myles Lewis-Skelly do Arsenal são os estreantes na lista inglesa.

A Inglaterra começa a caminhada rumo ao Campeonato do Mundo de 2026 em Wembley, frente à seleção albanesa a 21 de março, naquele que será o jogo de estreia de Thomas Tuchel no comando dos ingleses. Três dias depois, a 24, a seleção inglesa viaja até à Letónia.

A «seleção dos três leões» está no grupo K juntamente com Andorra, Sérvia, Albânia e Letónia.

Confira os convocados:

Guarda-redes : Dean Henderson [Crystal Palace], Jordan Pickford [Everton], Aaron Ramsdale [Southampton], James Trafford [Burnley];

Defesas : Dan Burn [Newcastle], Levi Colwill [Chelsea], Marc Guehi [Crystal Palace], Reece James [Chelsea], Ezri Konsa [Aston Villa], Myles Lewis-Skelly [Arsenal], Tino Livramento [Newcastle], Jarell Quansah [Liverpool], Kyle Walker [Milan por empréstimo do Man. City];

Médios : Jude Bellingham [Real Madrid], Eberechi Eze [Crystal Palace], Jordan Henderson [Ajax], Curtis Jones [Liverpool], Cole Palmer [Chelsea], Declan Rice [Arsenal], Morgan Rogers [Aston Villa];

Avançados : Jarrod Bowen [West Ham], Phil Foden [Man. City], Anthony Gordon [Newcastle], Harry Kane [Bayern Munique], Marcus Rashford [Aston Villa por empréstimo do Man. United], Dominic Solanke [Tottenham].