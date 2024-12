Há mais uma dor de cabeça para Guardiola e para o Man. City.

Desta vez, é Rúben Dias que vai falhar os encontros dos citizens durante o próximo mês devido a uma lesão muscular.

O anúncio foi feito por Pep Guardiola, treinador do Man. City, esta sexta-feira, na conferência de antevisão da partida com o Aston Villa, a contar para a Liga Inglesa.

«O Rúben vai estar fora por algum tempo. Três quatro semanas devido a um problema muscular. Aos 75 minutos contra o Manchester United teve uma queixa mas ele é um jogador muito forte e quis continuar em campo e agora está lesionado», referiu o treinador dos citizens.

Rúben Dias já conta esta temporada com 19 jogos em todas as competições pelo Man. City.

PEP 💬 [Ruben Dias will be out for] three or four weeks. It's muscular. [He played] 75 minutes against United and he felt something but he is so strong and wanted to stay on the pitch. pic.twitter.com/6SEEuOwftL