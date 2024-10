Thomas Tuchel estará a horas de ser anunciado como o sucessor de Gareth Southgate no comando técnico de Inglaterra. O treinador alemão, de 51 anos, está livre no mercado, depois de encerrar o ciclo pelo Bayern Munique, em junho.

A informação foi confirmada pela BBC e pela Sky Sports, pelo que Tuchel estará próximo de se tornar o terceiro selecionador recrutado fora do Reino Unido. Tais proezas apenas foram conseguidas por Sven-Goran Eriksson e Fabio Capello.

Inglaterra está sem selecionador desde julho, depois da derrota na final do Euro 2024, diante de Espanha. De forma temporária, Lee Carsley colmatou a saída de Southgate.

Quanto a Thomas Tuchel, esta será a estreia em seleções, depois de orientar o Mainz, Dortmund, PSG, Chelsea e Bayern Munique. Neste percurso, de 15 anos, conquistou todos os títulos em França, além da Bundesliga e da Taça da Alemanha.

Quanto a títulos continentais, arrecadou a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes, sempre pelo Chelsea (2021).

✅ CONFIRMED! Thomas Tuchel has agreed to become the new England boss 🦁🦁🦁#BBCFootball pic.twitter.com/eAVzl8MaPt