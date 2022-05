O Nottigham Forest, de Tobias Figueiredo, Cafu e Xande Silva, ficou este sábado mais perto da final do playoff de subida à Liga Inglesa, após vencer fora de casa o Sheffield United, por 2-1.

Num jogo em que os Tobis e Cafu não saíram do banco, enquanto Xande Silva não foi convocado, o Nottingham adiantou-se no marcador logo aos dez minutos, com um golo de Jack Colback, e chegou ao 2-0 aos 71 minutos, por Brennan Johnson.

O melhor que o Sheffield United conseguiu fazer foi reduzir a desvantagem, já no tempo de descontos, por Sander Berge. O que não mudou em nada as perspetivas para a segunda mão.

O Nottingham está em vantagem nas meias-finais e só precisa de não perder em casa, na terça-feira, na receção ao Sheffield, para se apurar para a final do playoff, que vai decidir que equipa sobe à Liga Inglesa.

Luton Town e Huddersfield disputam a outra meia-final e empataram 1-1 na primeira mão.