O Newcastle anunciou esta segunda-feira que o treinador Eddie Howe está a recuperar no hospital depois de ter sido diagnosticado com uma pneumonia.

O técnico de 47 anos tinha sido internado na última sexta-feira à noite e falhou a mais recente vitória dos magpies frente ao Man United de Amorim [4-1].

Numa breve nota nas redes sociais, o clube inglês deseja as rápidas melhoras para o seu treinador.

Jason Tindall e Graeme Jones, treinadores-adjuntos, vão liderar a equipa contra o Crystal Palace e o Aston Villa esta semana.

Newcastle United can announce that Eddie Howe is recovering in hospital after being diagnosed with pneumonia.



The club continues to extend its best wishes and support to Eddie and his family as he continues his recovery.



