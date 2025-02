A Federação de Inglaterra anunciou esta quinta-feira que vai testar, pela primeira vez, a tecnologia de fora de jogo semiautomático em sete jogos da quinta eliminatória da Taça de Inglaterra e, em caso de sucesso, irá estender a aplicação desta tecnologia aos jogos da Premier League ainda na corrente temporada.

Os clubes da Premier League já tinham aprovado, por unanimidade, o recurso a esta tecnologia para a temporada 2024/25, em abril passado, com data de introdução prevista para outubro de 2024, mas a inovação que já foi aplicada na Liga dos Campeões acabou por ser adiada para permitir que se possam fazer mais testes.

«A tecnologia de fora-de-jogo semiautomático permitirá um posicionamento mais eficiente da linha de fora-de-jogo virtual, com base no rastreamento óptico do jogador e produzirá gráficos virtuais para garantir uma experiência aprimorada no estádio e na transmissão para os adeptos. A operação da Tecnologia Offside Semiautomática não altera a precisão da tomada de decisão, mas aumenta a velocidade e a eficiência do processo», explica a FA.

Os jogos da quinta eliminatória da Taça de Inglaterra estão marcados para 1 de março, um sábado.