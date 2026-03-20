O Tottenham anunciou esta sexta-feira que Vicario vai ser submetido a uma cirurgia a uma hérnia na próxima semana, devendo ficar afastado dos relvados durante cerca de um mês. O guarda-redes italiano, de 29 anos, tem sido titular indiscutível esta época na Premier League.

Segundo o clube londrino, trata-se de um «procedimento considerado menor e calendarizado para ter o menor impacto possível na temporada», aproveitando a pausa internacional que se segue ao jogo com o Nottingham Forest. Ainda assim, a ausência do guardião representa uma baixa importante numa fase delicada da época, com a equipa a lutar para se afastar da zona de despromoção.

Vicario também ficou fora da mais recente convocatória da seleção italiana, não participando no play-off de acesso ao Mundial.