A Liga inglesa divulgou esta quinta-feira os nomeados para melhor treinador do mês de abril. Entre os cinco nomes, está o de Vítor Pereira, técnico do Wolverhampton.

No último mês, os wolves venceram todos os cinco jogos que realizaram incluindo vitórias frente ao Tottenham e ainda contra o Manchester United de Amorim.

Para além do registo 100 por cento vitorioso, Vítor Pereira garantiu a permanência do Wolverhampton na Premier League, um feito incrível dado que quando o técnico de 56 chegou ao clube, tinham apenas nove pontos conquistados em 16 jornadas.

Vítor Pereira vai disputar o galardão de abril com Unai Emery [Aston Villa], Pep Guardiola [Man. City], Eddie Howe [Newcastle] e ainda Arne Slot que conquistou o título inglês pelo Liverpool.

O treinador português tenta assim repetir o feito de Nuno Espírito Santo, que já venceu o prémio esta temporada em três ocasiões: outubro, dezembro e Março.

