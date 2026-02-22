Inglaterra: Wolves expõem insultos racistas para jogador que falhou penálti
Tolu Arokodare foi visado na derrota frente ao Crystal Palace por 1-0
É mais um caso que mancha o futebol. O Wolverhampton condenou este sábado «numerosos episódios de abuso racista» dirigidos a Tolu Arokodare nas redes sociais, na sequência da derrota frente ao Crystal Palace. O avançado falhou uma grande penalidade durante o encontro e foi posteriormente alvo de mensagens discriminatórias online.
Nas mensagens dirigidas ao avançado é possível ver vários textos com emojis de macacos, bem como a palavra «macaco».
Em comunicado oficial, o clube inglês mostrou-se «enojado» com os ataques e sublinhou que «não há lugar para o racismo no futebol, na internet ou em qualquer parte da sociedade».
Os wolves garantem total apoio ao jogador, frisando que «nenhum atleta deve ser sujeito a ódio simplesmente por fazer o seu trabalho».
O Wolverhampton revelou ainda que já reportou as publicações às plataformas digitais competentes e que irá colaborar com a Premier League e com as autoridades para identificar os responsáveis e assegurar que sejam tomadas medidas adequadas.
No encontro, os Wolves saíram derrotados por 1-0 frente ao Crystal Palace com o único golo a ser apontado em cima do apito final por Guessand (90m).