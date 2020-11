Joe Willock, irmão de Chris Willock, que já jogou no Benfica [atualmente no QPR], despistou-se a caminho do treino do Arsenal e provocou sério danos no seu Mercedes G-Wagon, avaliado em mais de 157 mil euros. O acidente foi filmado por outro condutor que seguia na traseira do jogador dos gunners e que foi em seu auxílio.

O médio de 21 anos perdeu o controlo do carro, saiu para a berma, perdeu uma roda traseira, voltou à estrada, mas acabou por enfiar-se nuns arbustos. O internacional inglês de sub-21 ainda tentou fazer marcha-atrás, mas o condutor que foi em seu auxílio explicou-lhe que faltava uma das rodas traseiras.

Veja as imagens do aparatoso despiste: