A Federação Inglesa de Futebol (FA) publicou esta sexta-feira a decisão escrita da Comissão Reguladora Independente relativa à suspensão de oito meses aplicada a Ivan Toney devido a apostas.

O avançado do Brentford acabou por beneficiar de uma redução de pena, de 11 para oito meses, por diversas atenuantes, entre as quais ter sido diagnosticado com adição ao jogo e transtorno obsessivo-compulsivo após ter sido observado por um psiquiatra em duas ocasiões, tendo ficado registado que precisa de ajuda profissional. «A falta de controlo do jogador no que diz respeito às apostas é um claro reflexo da sua adição a apostas diagnosticada», lê-se no documento no qual é referido que Toney está determinado a fazer terapia e que deixou de apostar em jogos de futebol, embora mantenha-se ativo em apostas de jogos de casino e de outros desportos. A Comissão nota ainda que o jogador mostrou genuinamente remorsos e que sempre teve um comportamento exemplar dentro de campo, o que também serviu de atenuante.

Recorde-se que em novembro de 2022 o jogador de 27 anos foi acusado de ter violado 232 vezes a regra E8 da FA, que impede futebolistas profissionais de apostarem em jogos ou de partilharem informações para fins de apostas. Número que no mês seguinte subiu para 262. Em fevereiro passado, Toney admitiu 190 das 262 irregularidades que lhe eram imputadas. Das 72 acusações que restaram, 30 caíram e 42 mantiveram-se e foram finalmente assumidas pelo jogador, o que lhe permitiu que a sanção prevista fosse inicialmente reduzida de 15 para 11 meses.

Ivan Toney chegou mesmo a apostar 29 vezes em resultados das equipas a que estava vinculado ou emprestado, sendo que dessas apostou 13 vezes na derrota da própria equipa em sete diferentes jogos realizados entre 22 de agosto de 2017 e 3 de março de 2018, período no qual esteve emprestado pelo Newcastle ao Wigan e ao Scunthorpe United, equipas do terceiro escalão de Inglaterra. No entanto, nos jogos em que apostou contra a própria equipa nunca esteve em campo: das 13, 11 foram contra o Newcastle quando estava emprestado por esta equipa e as duas restantes num jogo entre o Wigan e o Aston Villa para o qual não foi convocado. «Não há evidências de que o Sr. Toney alguma vez esteve em posição de influenciar a derrota da sua própria equipa quando apostou contra elas», lê-se.

Ivan Toney está suspenso desde 17 de maio de 2023 e só pode voltar a jogar após 16 de janeiro de 2024, encontrando-se ainda impedido de treinar com os restantes companheiros de equipa até 17 de setembro.